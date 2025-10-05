Con motivo del Patrimonio se realizó la muestra "Pepe Mujica: una vida en movimiento", con fotos inéditas del expresidente

El expresidente José Mujica fue recordado en este fin de semana del Patrimonio , en la sede del Movimiento de Participación Popular.

La muestra denominada “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, expuso las diferentes facetas del líder del MPP con fotos inéditas y datos curiosos.

La diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, dijo a Subrayado que en la muestra estuvo presente el famoso Fusca, su bicicleta, regalos internacionales, libros, audiovisuales, entre otras pertenencias del exmandatario.

Además, se mostró la carta, escrita a mano, de renuncia al Senado de la República. "Le pido disculpas a mis colegas si en los debates acalorados herí a alguien personalmente", reza parte del manuscrito.

La faceta de Mujica tocando el piano, poco conocida, también fue presentada.

La legisladora dijo que analizan el pedido de la gente ya que solicitan que la exposición permanezca en algún lugar.

Pepe es patrimonio sin fronteras. Recorrer sus memorias, objetos y recuerdos nos emociona, pero sobre todo nos invita y compromete a seguir soñando otros mundos posibles.

Gracias viejo!!



— Alejandro Sánchez

Subrayado dialogó con personas de todas las edades que se acercaron a la muestra y además, con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

"Espectacular, muy emocionante la verdad. Hay cosas que las tenemos que pasar porque cada cual más emocionante, muy íntimo (...) me llamó la atención la visita a Japón que no lo tenía tan claro", dijo una de las entrevistadas.

Por otra parte, un niño dijo que sabía quién era Mujica, que no lo conoció personalmente y que sí le gustó la exposición. "Me gustó lo de la bicicleta", comentó.

El secretario de Presidencia destacó la emoción de la gente al recorrer la muestra. "Pepe ha sido una figura que emociona a muchas personas y hay muchos Pepes y creo que la muestra logra captar la sensibilidad de la figura política, pero también del ser humano".

Con respecto a la foto de la familia del expresidente, Sánchez indicó que Mujica era el único que quedaba vivo. "Él nunca se olvidó de su familia, de sus orígenes, y la verdad que es muy lindo. Además, conservaba las cosas bien porque está la bicicleta impecable, no solo el Fusca".