Video de Orsi a un año de la muerte de Mujica: "Cuando la cosa se complica, la pregunta que uno siempre se hace es ¿qué me diría Pepe?"

Este miércoles 13 de mayo se cumple un año del fallecimiento de José Mujica, y el presidente Yamandú Orsi publicó un video en Instagram con un mensaje acompañado de imágenes del exmandatario y líder del MPP.

“A un año, se te extraña viejo!”, escribió Orsi en el posteo, y en el video dice: “Lo primero que uno tiene que reconocer a un año de la desaparición de Pepe, es que lo extrañamos”.

El presidente recordó reuniones y consejos de Mujica, y agregó: “Cuando la cosa se complica, cuando los asuntos son difíciles de desentrañar, la pregunta que uno siempre se hace es ¿qué me diría Pepe?”

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Orsi dijo que siente “una mezcla de nostalgia por supuesto, y de tristeza por su ausencia, y lo otro es sentir la presencia permanente en sus planteos más simples”.

El presidente destacó que Mujica fue “la materialización de la coherencia”, y destacó una enseñanza del expresidente: “Cuando a vos te parece que ya está resuelto y que tenés, no digo la verdad en un puño, pero tenés las cosas claras, el darte un tiempo más”.

También recordó la voluntad “de tener puentes y conversar y conversar”. Eso, dijo, “habla de una paciencia porfiada”.

“Supo rescatar para la política los aspectos humanos más esenciales”, señaló Orsi en el video, y agregó: “Tenemos que estar muy lejos de las frivolidades, muy lejos de las visiones egoístas, del éxito fácil”.

“El mejor de los regalos que tenemos para hacer nosotros es tenerlo siempre presente y levantar su bandera”, finalizó.