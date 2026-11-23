Las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) y los operadores turísticos aguardan con gran expectativa la llegada de entre 50.000 y 60.000 turistas para la final de la Copa Libertadores, el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

"La expectativa es muy buena", aseguró la directora de Turismo de la IMM, Karina Fortete. Los hoteles de la capital están con capacidad completa desde hace ya varias semanas, con repercusiones en la Costa de Oro, Colonia y Maldonado.

Los turistas llegarán por vía terrestre, fluvial y aérea. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco el flujo será el doble que el de una semana habitual. En la principal terminal aérea del país, habrá un stand de información a los visitantes.

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En tanto, desde la Cámara Inmobiliaria se celebró la llegada de turistas a Uruguay para la final de la Libertadores. Matías Medina destacó la importancia del evento para el turismo y la economía del país.

Sin embargo, cuestionó los elevados precios de los alquileres particulares, que no tienen parámetros y se mantiene el mismo valor para todos los barrios. Por ejemplo, un monoambiente a 40.000 pesos la noche, apartamentos de 1 dormitorio a 80.000 y de dos dormitorios a 120.000 pesos la noche.