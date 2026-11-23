Asesinaron a un hombre este lunes de tarde en las calles Gambetta y Pasaje C, en el barrio Lavalleja Sur.
Asesinaron de una puñalada a un hombre en el barrio Lavalleja Sur; murió al llegar a un centro de salud
La Policía recibió un llamado y al llegar a Gambetta y Pasaje C lo trasladó a un centro de salud; tenía 43 años y un antecedente por homicidio.
Información primaria indica que recibió una puñalada a la altura de la pierna. La Policía recibió un llamado y al llegar al lugar trasladó al hombre a un centro de salud privado donde murió.
El hombre tenía 43 años y antecedente por homicidio.
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