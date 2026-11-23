Un hombre de 21 años, sin antecedentes penales, fue imputado este lunes en el marco de la investigación por el homicidio de una mujer de 28, asesinada en la madrugada del domingo en la ciudad de Las Piedras en Canelones, pero no por el crimen.

El hecho ocurrió sobre las 5:50 de la madrugada cuando la víctima estaba en una plaza de la ciudad y fue hasta los baños químicos ubicados en inmediaciones de Lavalleja y Batlle y Ordóñez. Allí, mantuvo un altercado físico con un hombre y una mujer. En un momento, el hombre efectuó varios disparos con un arma de fuego hacia las personas que estaban en el lugar. Una de las balas impactó en un hombro de la mujer.

La baleada, que tenía antecedentes penales por hurto y receptación, fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital donde falleció, minutos después de ingresar.

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El hombre había sido identificado por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y localizado y detenido por el Departamento de Homicidios. En el operativo, se incautó una pistola calibre 9mm requerida por la Jefatura de Policía de Río Negro desde 2024 y tres cargadores, uno de ellos extendido para 30 cartuchos. Además, de drogas, dinero y otros elementos. Policía Científica realizó el relevamiento de las escenas y de lo incautado.

A pedido de la Fiscalía de Las Piedras de 3º turno, se imputó al hombre de 21 años por un delito de encubrimiento del homicidio, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, un delito de receptación de arma de fuego o implementos de uso policial, y un delito previsto en la Ley de Estupefacientes. Irá a prisión preventiva por 180 días, a la espera del juicio. La investigación continúa.