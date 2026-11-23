El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo este lunes en conferencia de prensa que el narcotraficante Luis "Tato" Moyano, de 34 años, detenido este lunes en el marco de la Operación Aruba fue un objetivo de este ministro en sus épocas de fiscal y lo continuó siendo para la Policía durante toda esta gestión.

"Se trata de un verdadero proveedor de proveedores con una influencia muy grande en la zona noreste, quizás el más importante de los traficantes de la zona noreste del departamento de Montevideo", destacó.

El ministro comentó que la estructura de Moyano era una de las 9 que gobernaba el narcotráfico y una de las protagonistas de los hechos de sangre del país.

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"Cuando comenzamos la gestión, no solamente anunciamos que íbamos a ir tras los pequeños traficantes, las llamadas bocas, sino que también íbamos a perseguir a quienes proveían de droga a esos pequeños traficantes y que íbamos a llegar a las estructuras y a las cúpulas, caiga quien caiga", indicó.

Y agregó: "Vamos a seguir trabajando para que las organizaciones criminales en el país vean que sus actividades van a tener respuesta policial, van a tener la represalia que corresponde y vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos, vecinas y vecinos del país puedan disfrutar de sus derechos en libertad".

Tato Moyano fue detenido por tráfico de estupefacientes, de armas y lavado de activos; tiene antecedentes penales por lesiones graves, porte de arma de fuego y receptación y está a disposición de Fiscalía.

El delincuente estaba viviendo próximo a la Barra de Carrasco, cerca de donde también estaba asentado "El Meo", narcotraficante vinculado con el barrio Marconi que cayó días atrás.

Estaba vinculado a una organización criminal dedicada al ingreso de drogas por tierra en camiones provenientes de Paraguay, Bolivia y Argentina.

Las investigaciones policiales también lo vinculan con Javier Rocha, narcotraficante que operaba en forma de clan familiar en el barrio La Teja y que está cumple prisión, y también a Sebastián Pereira, conocido como “Gordo Seba”, un narcotraficante enfrentado a Los Puglia en Villa Española.

La Operación Aruba incluyó 25 allanamientos en total en los departamentos de Montevideo, Canelones y Florida.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas por narcotráfico y lavado de activos, con la participación de la Guardia Republicana, la DIGOE, la Unidad Aérea y la Fiscalía.

Por su parte, el director nacional de la Policía, José Azambuya, dijo que la Policía Nacional en este tipo de operaciones no se reserva ninguna unidad para neutralizar la amenaza.

"Hemos sido contundentes y vamos a ser contundentes. Ninguna unidad queda por el camino cuando se trata de neutralizar aquellas amenazas que puedan perturbar la paz pública", destacó.

Azambuya dijo que después de 11 meses de investigación se sienten muy orgullosos de los profesionales con los que cuentan.

Por último, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que los 25 allanamientos realizados fueron de rápida acción y de alta peligrosidad por ser una estructura criminal que pretendía tener el control de muchas bocas en Montevideo y en algunos puntos del interior del país.

"Fue desarticulada totalmente esta organización al mando de un criminal que, además de tener control sobre muchas de esas bocas (...) realizaba viajes al exterior asiduamente. A Asia, Medio Oriente y en el continente asiduamente a Paraguay", comentó.