La candidata de la lista 1 por los pasivos al directorio del BPS Estela Ovelar cuestionó al Partido Nacional por hacer campaña, o llamar a votar por el titular de la lista 5 Renaldo Borriero, su rival en esta elección de los representantes sociales en el organismo.

La elección en el orden de los pasivos terminó muy pareja y se define en los próximos día con los votos observados.

Ovelar obtuvo 145.097 votos, frente a 143.395 de Borreiro (una diferencia de 1.702 votos) cuando los observados son 6.461.

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Consultada sobre una primera evaluación de la elección, Ovelar dijo este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que “lamentablemente se tomó como una elección partidaria”, y apuntó a “algunos senadores del Partido Nacional” que llamaron a votar por el candidato de la lista opositora.

“Lamentablemente se tomó como una elección partidaria”, cuestionó Ovelar, representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

“Esto de que haya tanto peso político partidario, no se había visto”, aseguró y dijo que “es un poco el manoseo a la representación social” en el BPS.

“Que ahora se mezcle tan abiertamente con la política partidaria, bueno”, comentó, y ante la consulta de a qué lo atribuye, respondió: “Creo que se sigue dando la contraparte de la política partidaria en todos los ámbitos”.

“Los tres representantes sociales, si me toca estar, tenemos que trabajar sin posiciones partidarias”, reclamó.