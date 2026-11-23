Varias reparticiones policiales hicieron allanamientos este lunes de mañana con el objetivo de capturar al delincuente conocido como "Tato" Moyano quien, según las investigaciones de la Policía, es uno de los distribuidores más importantes del mercado interno de droga y estaba expandiéndose hacia el interior del país.

El delincuente estaba viviendo próximo a la Barra de Carrasco, cerca de donde también estaba asentado "El Meo", narcotraficante vinculado con el barrio Marconi que cayó días atrás.

Tras esta detención, "Tato" Moyano se mudó hacia un apartamento ubicado en el Centro de Montevideo, donde este lunes de mañana fue detenido.

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Según explicaron fuentes de la investigación a Subrayado, el Tato Moyano operaba principalmente en el barrio Punta de Rieles y en La Chancha, y estaba vinculado a una organización criminal dedicada al ingreso de drogas por tierra en camiones provenientes de Paraguay, Bolivia y Argentina.

El detenido tiene antecedentes penales por lesiones graves, porte de arma de fuego y receptación.

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