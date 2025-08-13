RECIBÍ EL NEWSLETTER
telecomunicaciones

Con idea de frenar el fraude y la extorsión, Rusia restringe llamadas de Whatsapp y Telegram a sus habitantes

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en "los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas", dijo el organismo de control.

Foto: AFP. Whatsapp.

Foto: AFP. Whatsapp.

Rusia anunció este miércoles restricciones en las llamadas en las aplicaciones de mensajería Whatsapp y Telegram, diciendo que esto era necesario para combatir la criminalidad, informaron los medios estatales.

"Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (Whatsapp y Telegram)", dijo el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias de noticias RIA y TASS.

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en "los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas", añadió el organismo de control.

AFP
Seguí leyendo

Volcán entra en erupción tras 450 años en la misma zona del potente terremoto en Rusia

Los servicios de seguridad rusos han afirmado con frecuencia que Ucrania estaba utilizando Telegram para reclutar personas o cometer actos de sabotaje en Rusia.

Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también para investigar actividades que Rusia considera terroristas.

"El acceso a las llamadas en mensajeros extranjeros será restaurado después de que comiencen a cumplir con la legislación rusa", dijo el ministerio digital de Rusia.

Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
DURAZNO

Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
INVESTIGAN HOMICIDIO

Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo es de exjuez desaparecido
TOLEDO

Dos condenados por enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol que dejó dos muertos
IMÁGENES DEL HECHO

Video muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y Nacional que dejó dos muertos en Toledo

Te puede interesar

Sebastián Da Silva en la interpelación a Fratti. Foto: FocoUy video
INTERPELACIÓN A FRATTI

"Son 32 millones de dólares para beneficiar a los amigos del MPP", dijo Sebastián Da Silva sobre compra de campo en Florida
Ministro Fratti en la interpelación en el Senado. Foto: FocoUy. video
EN VIVO: INTERPELACIÓN EN EL SENADO

Alfredo Fratti aseguró que las gremiales lecheras apoyan "por unanimidad" la compra del campo María Dolores en Florida
Fotos cedidas a Subrayado. video
audiencia judicial

Justicia resuelve este miércoles la situación del adolescente hincha de Nacional por el caso de Toledo

Dejá tu comentario