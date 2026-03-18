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Justicia de Bolivia declaró en rebeldía a uruguayo investigado por trasladar 32 valijas con dinero desde Estados Unidos

Una exdiputada de Bolivia está en prisión por este caso. Ambos son investigados por vínculo con el narcotráfico.

El uruguayo captado por una cámara del aeropuerto. Foto: El Deber.&nbsp;

El uruguayo captado por una cámara del aeropuerto. Foto: El Deber. 

Un uruguayo fue declarado en rebeldía por la Justicia de Bolivia, al no presentarse a una audiencia este miércoles en un caso que lo investiga por el traslado de 32 valijas con dinero desde Estados Unidos.

Se trata de Gabriel Giuliano Leoni, quien es investigado junto con una exdiputada boliviana, Laura Rojas, tras viajar juntos en un vuelo privado desde Estados Unidos a Santa Cruz, en Bolivia, presuntamente con un dinero que está desaparecido, informó el medio boliviano, El Deber. Fueron captado por cámaras en el aeropuerto.

La exdiputada está actualmente en prisión, porque se presume que está vinculada al narcotráfico, al igual que el uruguayo, que está imputado por ese caso. Las valijas con el dinero fueron depositadas en una empresa de seguridad que es propiedad de un juez de Bolivia -ahora detenido- y que para los investigadores funcionaba como fachada. En un allanamiento encontraron 80 kilos de marihuana en ese lugar.

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