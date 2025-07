Con diferencias sobre si el hombre vivía en la calle o no, Intendencia de Canelones publicó tres comunicados y dos los borró

En la noche de este miércoles emitió el primer comunicado, en el que informó que la persona encontrada muerta en Las Piedras , no era a quien las autoridades habían hecho referencia durante el día, diciendo que el hombre se había mostrado agresivo y que no quiso dirigirse a un refugio.

Esa persona, según el texto, sí fue trasladada de forma compulsiva hacia un refugio, por parte de la Policía. En tanto, el hombre encontrado muerto era otra persona.

El comunicado fue publicado en la cuenta de X de la intendencia pasadas las once de la noche del miércoles, y borrado a los pocos minutos, constató Subrayado.

"Por el presente se informa que: la Intendencia de Canelones lamenta profundamente la muerte de una persona en situación de calle en el departamento. A pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando con el Mides, Ministerio del Interior, ASSE, MSP, no fue posible evitarla, lo cual nos duele e interpela", comienza diciendo el escrito.

Y agrega: "Realizadas las investigaciones necesarias por parte del Ministerio del Interior, el Sinae nos informa que la persona que estaba en situación de calle para la cual el equipo solicitó evacuación obligatoria, encontrándose en calle Rivera, entre Av. de las Instrucciones y Doctor Francisco Soca, en la ciudad de Las Piedras, fue efectivamente llevada por un móvil policial a un refugio. La persona fallecida no es la misma, es una persona que se encontraba en situación de calle que no había sido registrada por nuestros equipos móviles hasta el momento".

El comunicado fue firmado por la intendenta Gabriela Garrido, a diferencia de los otros dos que le siguieron.

comunicado-borrado-idecanelones-subrayado.jpg Captura de pantalla hecha por Subrayado, al comunicado de la Intendencia de Canelones.

Otros dos comunicados: en el último, "se investiga" si vivía en calle.

A las 8:37 horas de este jueves, la intendencia volvió a publicar un comunicado similar, ampliando información al respecto.

"La Intendencia de Canelones lamenta profundamente la muerte de una persona en situación de calle en el departamento. A pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando junto al MIDES, Ministerio del Interior, ASSE, MSP y SINAE para proteger a las personas en situación de calle, no fue posible evitarla, lo cual nos duele e interpela" indicó.

Y añadió: "Realizadas las investigaciones necesarias por parte del Ministerio del Interior, el SINAE nos informa que la persona que estaba en calle, para la cual el equipo de la Intendencia pidió evacuación obligatoria, en la calle Rivera entre Instrucciones del año XIII y Dr. Francisco Soca, en la ciudad de Las Piedras, fue efectivamente llevada por un móvil policial a un refugio. La persona fallecida era una persona que estaba en situación de calle que no había sido registrada por nuestros equipos móviles hasta el momento".

"Seguiremos trabajando con todas las instituciones y la sociedad en su conjunto para superar la situación de extrema vulneración de derechos en las que se encuentran estas personas". En este caso, no estuvo firmado por Garrido.

segundo-comunicado-idecanelones.jpg Segundo comunicado, emitido a las 8:37 de este jueves, donde sostiene que el hombre vivía en calle.

Luego de 40 minutos, lo borró. Y a las 9:06, emitió otro, esta vez diciendo que "se investiga" si el hombre vivía en la calle.

"La Intendencia de Canelones lamenta profundamente la muerte de una persona en situación de calle en el departamento. A pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando junto al MIDES, Ministerio del Interior, ASSE, MSP y SINAE para proteger a las personas en situación de calle, no fue posible evitarla, lo cual nos duele e interpela".

"Realizadas las investigaciones necesarias por parte del Ministerio del Interior, el SINAE nos informa que la persona que estaba en calle, para la cual el equipo de la Intendencia pidió evacuación obligatoria, en la calle Rivera entre Instrucciones del año XIII y Dr. Francisco Soca, en la ciudad de Las Piedras, fue efectivamente llevada por un móvil policial a un refugio. La persona fallecida era una persona que se investiga si estaba en situación de calle, que no había sido registrada por nuestros equipos móviles hasta el momento".

"Seguiremos trabajando con todas las instituciones y la sociedad en su conjunto para superar la situación de extrema vulneración de derechos en la que se encuentran estas personas".

tercer-comunicado-intendencia-canelones-investiga.jpg Tercer comunicado, emitido a las 9:06 de este jueves, donde dice que "se investiga" si el hombre vivía en calle.

Los discursos previos.

La intendenta Garrido había señalado en el mediodía de este miércoles que le insistieron dos veces al hombre para que fuera a un refugio, y se encontraba "agresivo". Por lo que fueron a la seccional 4ª y el oficial de turno respondió que cuando hubiera un patrullero, harían el traslado compulsivo.

En la tarde, el subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, afirmó que en la Jefatura de Canelones no se constata pedido de ayuda por el hombre de 51 años que fue encontrado muerto, pero que sí hubo solicitud por otra persona de 23 años que fue trasladada a refugio. "Sobre esa persona no tenemos un pedido de apoyo por parte de la Intendencia ni de equipos de SAME", aseguró. "Esa persona no ha tenido ningún ingreso a refugios en los últimos años", agregó.

"El hecho policial es una constatación de una persona caída en vía pública, alrededor de las 4:40 de la madrugada. Toda la evidencia indica que la persona se estaba trasladando hacia el lugar de su deceso. Este fallecimiento se está investigando como una muerte dudosa por parte de Fiscalía", informó.

Sin embargo, una foto a la que accedió Subrayado, muestra que la víctima estaba durmiendo en la calle. Y la intendencia, en los comunicados que luego borró, afirmó que se encontraba viviendo en la calle. "Es una persona que se encontraba en situación de calle que no había sido registrada por nuestros equipos móviles hasta el momento", indicó.

Nueva muerte en calle.

El cuerpo fue encontrado en la vereda, en la calle Rivera entre Soca y avenida de las Instrucciones del Año XIII. Es a unos 30 metros de la seccional 4ª, en el Centro de Las Piedras.

El hombre trabajaba como cuidacoches en la zona y fue hallado por una vecina, quien llamó a la Policía de inmediato. Otro cuidacoches de la zona dijo a Subrayado que conocía a la víctima, a quien conocía como "el Rata".

La Jefatura de Policía de Canelones informó que trabajan con médicos forenses para determinar la causa de la muerte. Fuentes del caso dijeron que no tenía heridas de arma de fuego ni de arma blanca.

Es la octava muerte que se produce de personas en calle, en lo que va del año, por frío o por consecuencias derivadas. Una de esas personas murió dentro de un refugio.