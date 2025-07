"No tenemos un pedido de apoyo", dijo subdirector de la Policía sobre fallecido en la calle; investigan muerte dudosa

El subdirector de la Policía , Alfredo Clavijo, afirmó que en la Jefatura de Canelones no se constata pedido de ayuda por la persona de 51 años que fue encontrada muerta en la calle en Las Piedras, pero que sí hubo solicitud por otra persona de 23 años que fue trasladada a refugio.

"Sobre esa persona no tenemos un pedido de apoyo por parte de la Intendencia ni de equipos de SAME", aseguró Clavijo. "Esa persona no ha tenido ningún ingreso a refugios en los últimos años", dijo.