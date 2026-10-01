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48º EDICIÓN

Con 295 actividades y la posibilidad de armar un recorrido personalizado, comienza la Feria del Libro de Montevideo

Funcionará de domingo a jueves, de 12 a 21 horas y los viernes y sábados de 10 a 22 horas. La entrada es libre y gratuita.

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Este viernes comienza la Feria Internacional del Libro de Montevideo. La edición número 48 del evento será hasta el 18 de octubre en el edificio de la Intendencia.

La inauguración del principal evento en torno al libro y al rubro editorial del país se realizará el viernes a las 13 horas en la Sala Dorada con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Desde entonces, quedarán habilitadas oficialmente las exhibiciones y actividades que integran la grilla de la edición número 48 de la Feria Internacional.

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Funcionará de domingo a jueves, de 12 a 21 horas y los viernes y sábados de 10 a 22 horas.

Ocupará explanada, atrio y entrepiso de la Intendencia de Montevideo. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita.

En total son 295 las actividades, entre presentaciones, conversaciones, poesía, cine, música, historietas y talleres.

Se destacan encuentros con autores uruguayos y extranjeros, homenajes a figuras de la literatura nacional, debates sobre inteligencia artificial, actividades vinculadas al cine y el teatro. Además, habrá propuestas más alternativas como una fiesta silenciosa, dibujo y serigrafía en vivo y actividades para niños.

Este año, la feria tiene a Alemania como país invitado.

Ante lo extenso de la programación, la Cámara Uruguaya del Libro dispuso en la web la posibilidad de que quien ingrese, pueda armar su propio itinerario para disfrutar.

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