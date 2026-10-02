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"se cortó todo", contó el comerciante

Las Piedras: delincuente entró a robar a un comercio, quedó encerrado y escapó rompiendo un vidrio con sus manos

Comerciantes de Las Piedras manifestaron su preocupación por lo que consideran una ola de rapiñas en la ciudad.

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Comerciantes manifestaron su preocupación por lo que califican como una ola de rapiñas que se registra en los últimos meses en Las Piedras.

En las últimas horas un almacén sufrió un robo en esa ciudad y el delincuente escapó del lugar rompiendo un vidrio.

Un equipo de Subrayado conversó con el dueño del comercio, Ignacio Jorge, quien contó cómo fue abordado por un delincuente.

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"Vino una persona con cara descubierta, con casco puesto así acá arriba, y le abrimos la puerta, y yo fui el que lo atendió. En primera instancia me dijo 'dame la plata' y me saca una cuchilla tamaño familiar", comenzó a contar el comerciante.

Le respondió que tenía la plata en el fondo y fue hasta allí. "Agarré un fierro que yo tenía y le dije vení a buscar la plata. Nuestra puerta se cierra automática, o sea que quedó encerrado, y se ve que se la vio fea, rompe el vidrio con la mano, se corta. Y cuando se fue a ir tenía el casco y dejó el casco, dejó la cuchilla y se cortó todo", narró.

Desde el Centro Comercial de Las Piedras señalan que "se vienen reiterando todos los días un evento distinto".

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