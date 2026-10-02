Directora de Salud del MSP anunció nueva etapa en vacunación de niños y adolescentes contra el meningococo

La directora general de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Laura Llambí, adelantó que el lunes que viene habrá anuncios sobre una nueva etapa en la vacunación de niños y adolescentes contra el meningococo.

Llambí indicó que se actualizarán las cifras de vacunados. El último dato disponible es del 17 de setiembre, cuando iban vacunadas 161.338 personas en el marco de la estrategia temporal dispuesta por la autoridad sanitaria para inocular a niños y adolescentes de 6 a 15 años.

Las dosis se han aplicado en escuelas, liceos y UTU en forma gratuita y universal en esa franja etaria, además de los vacuntarios con agenda previa y en las jornadas nacionales especiales de vacunación.

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"Esta nueva etapa, es una etapa más que se suma a toda la campaña, incorporando edades y viendo cómo es el manejo de la agenda y de los vacunatorios sin agenda", afirmó.

Llambí realizó una "muy buena evaluación de la campaña" y mencionó una estabilidad en la cantidad de casos, aunque dijo que en años anteriores ha habido un aumento durante la primavera. En cuanto a la cobertura, si se considera la población de 6 a 15 años está cerca de 40%, pero en la franja de 11 años supera el 97%.