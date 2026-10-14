Comisión aprobó proyecto para que jóvenes con medidas pendientes de menores no vuelvan a Inisa tras pasar por la cárcel

La Comisión de Población y Desarrollo de Diputados aprobó un proyecto de ley para que los mayores de edad que cometan delitos no vuelvan al Inisa a cumplir medidas por hechos de la adolescencia.

El proyecto fue presentado por el diputado Pablo Abdala y contempla una preocupación ya expresada por autoridades del gobierno, respecto a que jóvenes que pasan por el sistema penitenciario vuelvan a centros de Inisa.

"Los adolescentes que ingresan con una medida socioeducativa al Inisa, pero después adquieren la mayoría de edad y cometen un nuevo delito, cuando tienen un saldo pendiente de cumplimiento de la medida socioeducativa, hasta ahora eran devueltos al Inisa, con todas las dificultades que sabemos que ha generado a ese organismo. Lo ha reconocido claramente el presidente Jaime Saavedra, y todo el Directorio de ese servicio descentralizado", explicó Abdala.

Seguí leyendo Da Silva sobre propuesta de Viera: "Es un divague, una cortina de humo de alguien que vive en un mundo paralelo"

El diputado blanco lo consideró "una buena noticia" por el consenso respecto a la solución "de este problema".

Lo que hace el proyecto que aprobó la comisión es modificar los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia. "Allí se establece que cuando esta circunstancia acontece, cuando ese adolescente que todavía tiene pendiente su medida socioeducativa, como mayor, en el ejercicio de una salida anticipada o en función de haber recobrado la libertad por alguna circunstancia o en el marco de una fuga comete un delito grave que se prevé conduzca a la prisión preventiva como medida cautelar o como condena, que no vuelva al Iniso sino que cumpla su pena en el sistema penitenciario de adultos como corresponde a cualquier mayor de edad", aclaró.