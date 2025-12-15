Hay cuatro condenados más en el caso del Fondo Social de Vivienda de la Construcción; recibían las transferencias

Tres hombres y una mujer fueron condenados en el caso del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

Las condenas se alcanzaron tras proceso abreviado. En los tres casos, los delitos son como coautores de apropiación indebida y como autores en asistencia a las actividades precedentes al lavado de activos. Deberán cumplir entre 16 y 20 meses de libertad a prueba.

"Estas personas, según lo que se dijo en audiencia, prestaron sus cuentas bancarias para que les hicieran el depósito y luego, al día siguiente, retiraban el dinero en efectivo y se lo daban a determinadas personas o hacían transferencias", explicó el director de Comunicación de Fiscalía sobre el rol de los nuevos condenados. Además, agregó que no surgió en audiencia que estas personas conocieran el destino del dinero.

El abogado Óscar López Goldaracena mostró disconformidad con las penas que cumplirán los nuevos condenados.

"En ningún momento se le devolvió ni un peso al Fondo de Vivienda de la Construcción, que es dinero de los trabajadores", dijo y agregó: "Participaron de esta maniobra y resulta que no van a pasar un día presos".

Por este caso, en noviembre la Justicia condenó a Stella Rey, funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, a dos años y cuatro meses de prisión por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos en calidad de posesión y tenencia.

El 28 de enero de 2025, el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción realizó la denuncia. El fondo funciona puntualmente en dos aspectos: un programa de beneficios para la vivienda y un préstamo para la adquisición de materiales.

Rey fue empleada del Foscov desde 2005 y desvinculada en 2025, cuando era jefa de departamento. Viajó a Buenos Aires por controles médicos y la persona que la suplantó dio cuenta de los hechos irregulares. Allí, se dio una investigación interna que constató lo acontecido.

En junio, otros exintegrantes del Sunca fueron condenados en proceso abreviado por este caso.