RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO Fosvoc

Hay cuatro condenados más en el caso del Fondo Social de Vivienda de la Construcción; recibían las transferencias

Los condenados son tres hombres y una mujer, que deberán cumplir entre 16 y 20 meses de libertad a prueba.

sunca-sindicato-fondos-

Las condenas se alcanzaron tras proceso abreviado. En los tres casos, los delitos son como coautores de apropiación indebida y como autores en asistencia a las actividades precedentes al lavado de activos. Deberán cumplir entre 16 y 20 meses de libertad a prueba.

"Estas personas, según lo que se dijo en audiencia, prestaron sus cuentas bancarias para que les hicieran el depósito y luego, al día siguiente, retiraban el dinero en efectivo y se lo daban a determinadas personas o hacían transferencias", explicó el director de Comunicación de Fiscalía sobre el rol de los nuevos condenados. Además, agregó que no surgió en audiencia que estas personas conocieran el destino del dinero.

Foto: Policía Caminera
Seguí leyendo

Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves

El abogado Óscar López Goldaracena mostró disconformidad con las penas que cumplirán los nuevos condenados.

"En ningún momento se le devolvió ni un peso al Fondo de Vivienda de la Construcción, que es dinero de los trabajadores", dijo y agregó: "Participaron de esta maniobra y resulta que no van a pasar un día presos".

GOLDARACENA WEB

EL CASO

Por este caso, en noviembre la Justicia condenó a Stella Rey, funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, a dos años y cuatro meses de prisión por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos en calidad de posesión y tenencia.

El 28 de enero de 2025, el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción realizó la denuncia. El fondo funciona puntualmente en dos aspectos: un programa de beneficios para la vivienda y un préstamo para la adquisición de materiales.

Rey fue empleada del Foscov desde 2005 y desvinculada en 2025, cuando era jefa de departamento. Viajó a Buenos Aires por controles médicos y la persona que la suplantó dio cuenta de los hechos irregulares. Allí, se dio una investigación interna que constató lo acontecido.

En junio, otros exintegrantes del Sunca fueron condenados en proceso abreviado por este caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Policía Caminera
RUTA 102

Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves
"TERNEROS GRANDES"

MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha
Pronóstico

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes
BARRIO COLÓN

Siniestro entre moto y bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar

Te puede interesar

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito estaría cayendo el contrato y maneja por lo menos dos alternativas video
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"
Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado.  video
ASAMBLEA GENERAL

Bordaberry presentó proyecto de reconciliación, verdad y nunca más para "cerrar las heridas aún abiertas" de la dictadura
Proyecto de Goñi permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años video
PARTIDO NACIONAL

Proyecto de Goñi permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años

Dejá tu comentario