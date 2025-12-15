Economía uruguaya registró caída de 0,2% en el tercer trimestre del año con respecto al período abril-junio

RECIBÍ EL NEWSLETTER
campo-cosechadora-agro-economia.jpg

La economía uruguaya registró una caída de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año con respecto al período abril-junio, según los datos del informe de Cuentas Nacionales, divulgado este lunes por el Banco Central del Uruguay ( BCU).

En términos interanuales, el PIB registró en el tercer trimestre de 2025 un aumentado de 1,2% con relación al mismo trimestre (julio-setiembre) de 2024.

Desde el punto de vista de la producción, se destaca el crecimiento en actividades de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas y salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios, parcialmente contrarrestado por la menor actividad de la industria manufacturera.

En cuanto a la demanda, se registró un incremento tanto de la demanda interna como de la demanda externa. A nivel interno, el gasto de consumo final verificó un aumento, tanto por el mayor gasto de consumo final de hogares como por el gasto de consumo final del gobierno e ISFLSH. En cambio, se produjo una caída de la formación bruta de capital, explicada por una mayor desacumulación de existencias en el trimestre. Por su parte, la demanda externa registró un crecimiento del 5,2% en el volumen físico de las exportaciones, mientras que las importaciones aumentaron 3%, resultando en un incremento de la demanda externa neta en términos de volumen físico respecto al mismo trimestre del año anterior, indica el informe del BCU.

Informe de Cuentas Nacionales Trimestrales_2025_III

