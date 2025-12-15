Economía uruguaya registró caída de 0,2% en el tercer trimestre del año con respecto al período abril-junio

La economía uruguaya registró una caída de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año con respecto al período abril-junio, según los datos del informe de Cuentas Nacionales, divulgado este lunes por el Banco Central del Uruguay ( BCU).
En términos interanuales, el PIB registró en el tercer trimestre de 2025 un aumentado de 1,2% con relación al mismo trimestre (julio-setiembre) de 2024, según datos del BCU.
Desde el punto de vista de la producción, se destaca el crecimiento en actividades de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas y salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios, parcialmente contrarrestado por la menor actividad de la industria manufacturera.
En cuanto a la demanda, se registró un incremento tanto de la demanda interna como de la demanda externa. A nivel interno, el gasto de consumo final verificó un aumento, tanto por el mayor gasto de consumo final de hogares como por el gasto de consumo final del gobierno e ISFLSH. En cambio, se produjo una caída de la formación bruta de capital, explicada por una mayor desacumulación de existencias en el trimestre. Por su parte, la demanda externa registró un crecimiento del 5,2% en el volumen físico de las exportaciones, mientras que las importaciones aumentaron 3%, resultando en un incremento de la demanda externa neta en términos de volumen físico respecto al mismo trimestre del año anterior, indica el informe del BCU.
