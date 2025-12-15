RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pronóstico

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Localidades de 12 departamentos están bajo advertencia amarilla de Inumet. Mirá el detalle.

tormenta--arroyo-pando--

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la mañana de este lunes una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que afecta a gran parte del país. Se actualizará a la hora 10:00.

“Un frente frío ingresa al país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, señaló el organismo.

Y agregó: “Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.

image

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Artigas: todo el departamento.

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis al Medio y Velázquez.

Salto: todo el departamento.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.

