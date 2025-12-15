Siniestro entre una moto y una bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena

Un siniestro entre una moto y una bici dejó a dos menores heridas. La Policía preservó la escena del siniestro casi 24 horas por demora de Científica .

El accidente ocurrió a las 12:30 de este domingo en el barrio Colón . La Policía fue alertada sobre un choque entre una bicicleta y una moto. Ambos circulaban por la calle José Durán, pero en sentido opuesto.

De acuerdo a la información policial primaria, la moto, en la que viajaba una pareja con su hija de 4 años, chocó de frente con la bicicleta.

La bicicleta era conducida por una adolescente de 13 años. Tanto la ciclista como la niña de cuatro años fueron internadas por traumatismos graves.

A partir del accidente, se preservó la escena a la espera de la llegada de Policía Científica, que demoró más de lo previsto.

Recién este lunes a las 10 de la mañana, a casi 24 horas del siniestro, llegó Científica al lugar. Según indicaron fuentes policiales a Subrayado, esto ocurrió porque había solo un móvil de Científica trabajando y hubo varios eventos durante el domingo, lo que atrasó la llegada al siniestro en el barrio Colón.

En el lugar del accidente hay cámaras de particulares que serán analizadas por la policía.