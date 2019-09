“Permanentemente estamos tratando de colaborar y conseguir información pero lamentablemente estamos hablando de hechos de hace 40 y pico de años, y los que conocen la información se están yendo a la tumba con ella y no podemos acceder”.

"Más información no hemos tenido. Personalmente he ido yo y me he reunido en varias oportunidades", señaló Feola aunque no quiso detallar con quién mantuvo esos encuentros.

"Con el presidente le informamos que vamos a colaborar, estamos colaborando y es un tema que lo respetamos mucho".

"Una vez que se encuentren todos los desaparecidos creo que podemos poner punto final. Por ahora esto va a seguir. Y sabemos que vamos a implicar a las futuras generaciones y es lo que no queremos. Queremos que esto termine de una vez", señaló.

Recordó que a partir de una denuncia anónima presentó datos al fiscal especializado en Crimen Organizado, Ricardo Perciballe, sobre un enterramiento en el ex Batallón 14. Tras aplicarse el georradar, resta determinen si procederán a excavar.

La asunción de Feola en abril de este año desató polémica en torno a los desaparecidos cuando señaló que no iba a repudiar los hechos del pasado porque no sabe "si están confirmados o no".

Sin embargo luego rechazó los "excesos y desvíos del pasado".