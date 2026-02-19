RECIBÍ EL NEWSLETTER
Lo anunció su presidenta

Inddhh comenzará excavaciones en el Cementerio del Norte en busca de detenidos desaparecidos

Así lo anunció este jueves su presidenta, Mariana Mota. Señaló que hubo enterramientos clandestinos en cementerios en Argentina y que “Uruguay no escapa a esa modalidad”.

Foto: FocoUy. Mariana Mota, presidenta de Inddhh.

Foto: FocoUy. Restos hallados en Batallón 13, 28 de agosto de 2019.

Foto: FocoUy. Restos hallados en Batallón 13, 28 de agosto de 2019.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) comenzará excavaciones en el Cementerio del Norte, en Montevideo, en busca de restos de detenidos desaparecidos. El anuncio lo realizó este jueves su presidenta, Mariana Mota, en el programa Arriba gente de Canal 10.

Mota indicó que aún no está definida la fecha de inicio de los nuevos trabajos. El objetivo, explicó, es que las excavaciones se desarrollen en simultáneo con las búsquedas que se realizan en el Batallón 14.

“Estamos terminando las investigaciones para trabajar en el Cementerio del Norte. Muchos enterramientos clandestinos en Argentina eran en cementerios. Uruguay no escapa a esa modalidad”, expresó.

La jerarca agregó que la Inddhh está recabando información y cuenta con investigaciones avanzadas, a partir de datos hallados y otros aportados recientemente. Para esta etapa prevé contratar equipos de antropología forense de Argentina.

Mota aclaró que los trabajos no implicarán remover tumbas existentes, sino que se realizarán en otras áreas del predio. El Cementerio del Norte está ubicado al norte de Cerrito de la Victoria, sobre la avenida Burgues.

