Colorados plantean convocar a Collette Spinetti al Parlamento: "Muy graves las consideraciones" de su sector, dijo Schipani

El diputado colorado, Felipe Schipani, informó que desde su partido plantearán que se convoque a la secretaria de Derechos Humanos al Parlamento, Collette Spinetti, luego de que sector del Frente Amplio la desvinculara por “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

"A raíz de la información que ha trascendido sobre cuestionamiento a la gestión de Collette Spinetti, vamos a plantear en la bancada del Partido Colorado que se convoque con urgencia a la Secretaria de Derechos Humanos al Parlamento, para que brinde explicaciones. Son muy graves las consideraciones que hace su sector político, que derivaron en su expulsión. Se habla de gastos y contrataciones inapropiadas", comunicó Schipani.

El sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio desvinculó de sus filas a Alejandra Spinetti, más conocida como “Collette”, e indicó en un comunicado que “no propuso” la designación de la jerarca en su cargo y que “no representa” al grupo.

Vamos a plantear en la bancada del @PartidoColorado que se convoque con urgencia a la Secretaria de Derechos Humanos al Parlamento, para que brinde explicaciones.

Son muy graves las consideraciones que hace su sector político que derivaron en su expulsión.

