La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) informó en un comunicado este martes que la empresa Fenedur, encargada de fabricar La gotita en Uruguay, cerrará su planta el próximo 31 de octubre.
Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
Fenedur fabrica y comercializa adhesivos en Uruguay. La planta ubicada en Canelones cerrará el próximo 31 de octubre, según anunció y lo difundió el sindicato de industriales.
"Las y los trabajadores organizados en la Confederación de Sindicatos Industriales expresamos nuestra preocupación ante el reciente anuncio de la empresa Fenedur de retirarse del país y migrar su producción a la República Argentina a partir del 31 de octubre del presente año", señala en el escrito.
Fenedur se dedica a la fabricación de adhesivos, entre ellos La gotita. La planta es en Canelones y en ella trabajan unas cuarenta personas.
Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: "Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan"
La CSI denunció la "grave situación" que atraviesa la industria nacional, "con el consecuente cierre de plantas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo".
"La CSI subraya que este caso, que impacta hoy en las y los compañeros de la industria química, lamentablemente no es ajeno al diagnóstico denunciado fuertemente por la CSI a nivel general en varias oportunidades", agregó. Dijo que está "en estado de alerta" y reclamando "medidas inmediatas, urgentes y concretas de los actores involucrados para revertir una realidad extremadamente grave".
"Vaya nuestro abrazo a las y los compañeros que desarrollan tareas en la planta ubicada en el departamento de Canelones. Desde la CSI acompañamos las medidas que lleven adelante las y los trabajadores".
La Gotita fue creada en Argentina en la década de 1960 por la empresa Alba, pero con el tiempo la marca pasó a manos de Henkel, la multinacional alemana con sede en Düsseldorf. En la actualidad, el producto se fabrica y comercializa en Argentina a través de Henkel Argentina, combinando así un origen argentino con la pertenencia a un grupo alemán.
Dejá tu comentario