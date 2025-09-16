Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) informó en un comunicado este martes que la empresa Fenedur, encargada de fabricar La gotita en Uruguay , cerrará su planta el próximo 31 de octubre.

"Las y los trabajadores organizados en la Confederación de Sindicatos Industriales expresamos nuestra preocupación ante el reciente anuncio de la empresa Fenedur de retirarse del país y migrar su producción a la República Argentina a partir del 31 de octubre del presente año", señala en el escrito.

Fenedur se dedica a la fabricación de adhesivos, entre ellos La gotita. La planta es en Canelones y en ella trabajan unas cuarenta personas.

La CSI denunció la "grave situación" que atraviesa la industria nacional, "con el consecuente cierre de plantas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo".

"La CSI subraya que este caso, que impacta hoy en las y los compañeros de la industria química, lamentablemente no es ajeno al diagnóstico denunciado fuertemente por la CSI a nivel general en varias oportunidades", agregó. Dijo que está "en estado de alerta" y reclamando "medidas inmediatas, urgentes y concretas de los actores involucrados para revertir una realidad extremadamente grave".

"Vaya nuestro abrazo a las y los compañeros que desarrollan tareas en la planta ubicada en el departamento de Canelones. Desde la CSI acompañamos las medidas que lleven adelante las y los trabajadores".

La Gotita fue creada en Argentina en la década de 1960 por la empresa Alba, pero con el tiempo la marca pasó a manos de Henkel, la multinacional alemana con sede en Düsseldorf. En la actualidad, el producto se fabrica y comercializa en Argentina a través de Henkel Argentina, combinando así un origen argentino con la pertenencia a un grupo alemán.