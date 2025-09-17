RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLOR DE MAROÑAS

Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados

El incidente ocurrió en la tarde de este miércoles en el barrio Flor de Maroñas. Los hombre fueron derivados a las policlínicas de Capitán Tula y Malinas.

policiales-machete-discusión

Dos personas resultaron heridas por un machete en la tarde de este miércoles tras una disputa en el barrio Flor de Maroñas.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que dos hombres comenzaron a discutir y uno de ellos tomó un machete dando lugar a las lesiones.

El altercado se dio en un pasillo. Ambos fueron trasladados a centros de salud con heridas graves, uno a la policlínica de Capitán Tula y el otro a la policlínica de Malinas.

