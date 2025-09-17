Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados

Dos personas resultaron heridas por un machete en la tarde de este miércoles tras una disputa en el barrio Flor de Maroñas.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que dos hombres comenzaron a discutir y uno de ellos tomó un machete dando lugar a las lesiones.

El altercado se dio en un pasillo. Ambos fueron trasladados a centros de salud con heridas graves, uno a la policlínica de Capitán Tula y el otro a la policlínica de Malinas.

Trabaja en el lugar personal policial de Zona Operacional III, GRT y Policía Científica. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1968437958651867365&partner=&hide_thread=false #AHORA | Ambos fueron trasladados a un centro de salud con lesiones importantes. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/6Nwtl6PmTG — Subrayado (@Subrayado) September 17, 2025

Temas de la nota machete

Flor de Maroñas