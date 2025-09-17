Dos personas resultaron heridas por un machete en la tarde de este miércoles tras una disputa en el barrio Flor de Maroñas.
Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados
El incidente ocurrió en la tarde de este miércoles en el barrio Flor de Maroñas. Los hombre fueron derivados a las policlínicas de Capitán Tula y Malinas.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que dos hombres comenzaron a discutir y uno de ellos tomó un machete dando lugar a las lesiones.
El altercado se dio en un pasillo. Ambos fueron trasladados a centros de salud con heridas graves, uno a la policlínica de Capitán Tula y el otro a la policlínica de Malinas.
Trabaja en el lugar personal policial de Zona Operacional III, GRT y Policía Científica.
