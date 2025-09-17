Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16

La Policía de Soriano busca por estas horas a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16 se setiembre.

Pide la colaboración de la población y por ello publicó las fotos de ambas, con sus nombres y una descripción de la ropa que vestían la última vez que fueron vistas en la ciudad de Mercedes.

Evelyn Daiana Rodríguez Salsamendi, de 21 años, vestía pantalón de jeans y remera manga corta de color negro.

Su hija de 3 años, Natasha Belén Rusell Rodríguez vestía pantalón bordó y remera de manga corta rosada.

De acuerdo a un comunicado de la Policía de Soriano, la denuncia la presentó la madre de Evelyn, abuela de la niña. Dijo a los policías que "la joven dejó una carta indicando que se iba".

Por cualquier información que pueda dar con el paradero de ambas, la Policía solicita que se llame al teléfono de emergencias 911 o al de personas ausentes 2030 4638.

