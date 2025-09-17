RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENCIA

Orsi viaja este domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente participará junto a otros líderes de izquierda de un homenaje al exmandatario José Mujica, en la Universidad de Nueva York.

Foto: FocoUy

Foto: FocoUy

Allí, el mandatario dará un discurso el martes y el miércoles participará de un homenaje al expresidente José Mujica en la Universidad de Nueva York.

Otros presidentes que participarán son el brasileño Lula Da Silva, el chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro y el español Pedro Sánchez. Todos son parte de un ámbito que se llama Democracia siempre.

Volker Türk, jefe de derechos humanos de ONU. Foto: AFP, 16 de setiembre de 2025.
Seguí leyendo

Jefe de derechos humanos de la ONU dice que "se acumulan las pruebas" de "genocidio" en Gaza

Junto con Orsi viajarán el cansiller, Mario Lubetkin, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que mantendrán reuniones con sus pares en el ámbito de Naciones Unidas.

El retorno del presidente y demás autoridades es el sábado 27 de setiembre. La presidencia en ejercicio será Carolina Cosse.

Temas de la nota

Lo más visto

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
PARA ESTE SÁBADO

Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
Política

Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva

Te puede interesar

Foto: FocoUy video
PRESIDENCIA

Orsi viaja este domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas
Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras.
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados
FLOR DE MAROÑAS

Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados

Dejá tu comentario