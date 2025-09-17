Orsi viaja este domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente Yamandú Orsi viaja este domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ).

Allí, el mandatario dará un discurso el martes y el miércoles participará de un homenaje al expresidente José Mujica en la Universidad de Nueva York.

Otros presidentes que participarán son el brasileño Lula Da Silva, el chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro y el español Pedro Sánchez. Todos son parte de un ámbito que se llama Democracia siempre.

Junto con Orsi viajarán el cansiller, Mario Lubetkin, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que mantendrán reuniones con sus pares en el ámbito de Naciones Unidas.

El retorno del presidente y demás autoridades es el sábado 27 de setiembre. La presidencia en ejercicio será Carolina Cosse.