RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLÍTICA

Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina

En un comunicado, el grupo político sostuvo que tiene “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

fotosubra-colette-spinetti

El sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio desvinculó de sus filas a Alejandra Spinetti, más conocida como “Colette”, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República.

En un comunicado, el grupo político sostuvo que tiene “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

Además, el sector indica que “no propuso” la designación de la jerarca en su cargo y que “no representa” al grupo.

Volker Türk, jefe de derechos humanos de ONU. Foto: AFP, 16 de setiembre de 2025.
Seguí leyendo

Jefe de derechos humanos de la ONU dice que "se acumulan las pruebas" de "genocidio" en Gaza

Fuentes políticas informaron a Subrayado que una de las razones para adoptar esta medida fue que la titular de la secretaría designó a su expareja como adjunto en su misma oficina.

Se trata de Thomas Bertón, un activista por los derechos LGBT, oriundo de Colonia, que mantuvo una relación con “Colette”, según indicaron a Subrayado y se puede apreciar en publicaciones de la jerarca en su propia cuenta de Facebook.

En las últimas horas ambos restringieron sus perfiles de la misma red social, pero hace algunos días ambas cuentas eran públicas.

Bertón detalla en su biografía de Facebook que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.

comunicado-pais-collette-
Temas de la nota

Lo más visto

video
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
Política

Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva
habló su abogada

Declaró la mujer que atropelló a varias personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió su control"

Te puede interesar

Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina video
POLÍTICA

Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina
Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso es la punta del iceberg, advierte jerarca video
MALTRATO Y ABUSO INFANTIL

Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca
Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras. video
en las piedras, canelones

Policía fue a un allanamiento por drogas y encontró un cuerpo maniatado y amordazado

Dejá tu comentario