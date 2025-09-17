Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina

El sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio desvinculó de sus filas a Alejandra Spinetti, más conocida como “Colette”, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República.

En un comunicado, el grupo político sostuvo que tiene “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

Además, el sector indica que “no propuso” la designación de la jerarca en su cargo y que “no representa” al grupo.

Fuentes políticas informaron a Subrayado que una de las razones para adoptar esta medida fue que la titular de la secretaría designó a su expareja como adjunto en su misma oficina.

Se trata de Thomas Bertón, un activista por los derechos LGBT, oriundo de Colonia, que mantuvo una relación con “Colette”, según indicaron a Subrayado y se puede apreciar en publicaciones de la jerarca en su propia cuenta de Facebook.

En las últimas horas ambos restringieron sus perfiles de la misma red social, pero hace algunos días ambas cuentas eran públicas.

Bertón detalla en su biografía de Facebook que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.