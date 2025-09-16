Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva

El senador nacionalista Sebastián da Silva cuestionó la autorización de una oficina de Torre Ejecutiva para un evento sobre diversidad .

“Es la peor forma de estigmatizar a lo que se quiere poner arriba de la mesa. Yo no puedo entender cómo alguien desde Presidencia de la República puede haber autorizado el uso de una oficina pública para hacer algo tan, pero tan fuera de gusto como lo que yo vi”, dijo el senador blanco y aseguró que no es representativo del colectivo LGBTQ+.

La directora de Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, explicó en qué consistió un evento que se realizó en Torre Ejecutiva, en el marco del Mes de la Diversidad.

“Estamos en un mundo donde las discriminaciones, los discursos de odio se están profundizando cada vez más, y esto nos demuestra cuánto más hay que trabajar para que esto no suceda”, dijo Spinetti.

El evento contó con la participación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, María Inés Obaldía, el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, y Spinetti.

“Intervinieron voces de la sociedad civil de diferentes partes del país, hubo una intervención de la ONU y desde la Embajada de México, por la cooperación. En ese marco, llevamos arte de esta comunidad, dos personas que hacen arte drag. Es un arte antiquísimo. Pensemos en las representaciones teatrales desde la antigüedad, donde los varones hacían los papeles femeninos. El arte drag tiene sus raíces allí, en el teatro, y es un arte que viene del under y es propio de la comunidad LGBTQ+”, explicó.