Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido

El cuerpo encontrado en Las Piedras era de un hombre de 33 años de esa ciudad, que estaba desaparecido.

La víctima fue encontrada dentro de una vivienda a la que la Policía ingresó buscando drogas.

En el marco de esos allanamientos fueron detenidas tres personas, entre las que hay un menor de edad, sospechoso del homicidio.

La Policía halló el cuerpo del hombre, maniatado hacia la espalda y amordazado, en una vivienda precaria del asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras. Los efectivos habían concurrido al lugar, en Alcides Cervieri y Pasaje 7, para allanar una vivienda en busca de drogas.

"Presumimos que data de bastante tiempo el cuerpo, por el estado en el que se encuentra", dijo la fiscal que asumió la investigación, Cecilia Gutiérrez. Señaló que hay indicios, por manchas de sangre, de que en el lugar pudo haber habido una pelea, pero para confirmarlo, se deberá tener el resultado de las pericias.