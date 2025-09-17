RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"

El meteorólogo indicó que existen las condiciones propicias para generar "alguna actividad eléctrica importante, alguna granizada como así también alguna racha de viento".

alerta-tormenta-viento-lluvia-playa-puerto

"Es grave porque estamos con temperaturas elevadas con alto índice de humedad, las condiciones propicias para generar alguna actividad eléctrica importante, alguna granizada como así también alguna racha de viento".

Para las próximas horas, indicó que se inestabiliza la zona norte y litoral del país, con algún chaparrón. En la tarde del jueves tiende a despejarse, las temperaturas vuelven a ascender y la noche estará fresca.

de fresco a calido, con humedad y nieblas, asi se presenta el tiempo estos dias
De fresco a cálido, con humedad y nieblas, así se presenta el tiempo estos días

Un viernes de verano con temperaturas de 30° en el norte y 25° en el sur del territorio.

"Sábado caluroso, pesado, desmejora hacia la noche. Por el suroeste ingresa un frente frío asociado a una depresión atmosférica (...) va a estar generando lluvias y tormentas".

Y agregó: "Mejora el domingo, ahí bajan algo las temperaturas. La primavera se inicia con temperaturas acorde a la época".

