Ortuño presentó presupuesto con medida para plaguicidas "altamente contaminantes"; para oposición es "angurria fiscal"

El ministro de Ambiente, Edgadro Ortuño , presentó el presupuesto para su cartera ante el Parlamento .

Afirmó que los recursos son para “el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país”, también la incorporación de tecnología a la cartera y fortalecimiento de la capacitación.

Uno de los puntos relevantes que resaltó el ministro es “la construcción de un sistema fuerte de información hídrica” y la asignación al Ministerio”la responsabilidad de emitir las alertas o advertencias de sequías o inundaciones” para “prevenir eventos hídricos extremos y sus consecuencias”.

Ortuño también se refirió a una medida establecida para colocar Imesi a plaguicidas en el proyecto del Presupuesto, que tiene como objetivo “promover la producción sostenible y desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes, de alta afectación al ambiente y a la salud humana”.

Afirmó que la medida no se aplicará a todos los plaguicidas, sino para “los químicos altamente contaminantes de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud”.

Desde la oposición cuestionaron la medida. “Apareció un nuevo impuesto en el presupuesto, del que el ministro de economía no habló. El artículo 468 extiende el Imesi a productos fitosanitarios que son esenciales para el sector agropecuario. Con la excusa de proteger el medioambiente! Los costos de la producción se encarecerán, y con ello los precios que pagamos los uruguayos por los alimentos. Incluyeron el planteo de forma subrepticia, para que pasara inadvertido. Pero no pasó”, escribió el diputado blanco Pablo Abdala. El senador Sebastián Da Silva aseguró que es “angurria fiscal”.