Colorado propone aplicar Ley de Faltas a cuidacoches ilegales; nacionalista plantea reconversión laboral y FA no definió postura

En el marco de la discusión del Presupuesto en Montevideo , la coalición promoverá 83 aditivos y, entre ellos, un edil colorado planteó la iniciativa de aplicar la Ley de Faltas a cuidacoches ilegales que trabajan de manera ilegal.

El edil Federico Paganini dijo que la iniciativa refiere a la aplicación de dicha ley por apropiación indebida del espacio público para todos los cuidacoches que se encuentran de forma ilegal.

"Nosotros hicimos un pedido de informes el año pasado y recabamos que únicamente hay 3 denuncias anuales respecto a cuidacoches formales y, las denuncias que tiene el Ministerio del Interior respecto a cuidacoches informales, son exponenciales al lado de las denuncias de cuidacoches formales", indicó.

Seguí leyendo Directora de Salud advierte la posibilidad de más casos de gripe este año y recomienda vacunarse; MSP espera por dosis

Y añadió: "Es por ello que le pedimos al Ministerio del Interior y a la Intendencia de Montevideo que articulen y saquen a todos los cuidacoches de la vía pública porque entendemos que están causando un daño enorme a la sociedad, una violencia enorme (...) y eso es lo que se tiene que terminar y eso es lo que la Policía tiene que actuar inmediatamente para que se dé".

PARTIDO NACIONAL EDILES

Por su parte, el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, planteó por fuera del Presupuesto, retirar a todos los cuidacoches de Montevideo; el proyecto involucra la reconversión laboral para trabajadores formales en el sector.

"Nosotros estamos pidiéndole a la intendencia, exhortándole al intendente Bergara y al ministro Carlos Negro que tomen cartas en el asunto. Realmente la gente está indignada, con temor, se tiene que bancar insultos, se tiene que bancar que le pateen el vehículo, se tienen que bancar que le pinchen la rueda unos cuantos malandras que tienen azotada a mucha gente en Montevideo y esto ya no da para más", destacó.

Desde el Frente Amplio, Gustavo Zuvela, dijo que hay puntos en los aditivos que comparten pero sobre los cuidacoches no están de acuerdo con la Ley de Faltas o eliminar la figura de los trabajadores.

"Nosotros como Frente Amplio no hemos tomado todavía postura respecto a esos 83 modificaciones, aditivos, etc porque lo recibimos ayer en la última sesión de la comisión integrada", señaló.

Zuvela indicó que a vuelo de pájaro hay unas cuantas cosas que se pueden acompañar, pero que no cree que sea aplicando la Ley de Faltas ni eliminando la actividad como en el departamento de Colonia.

"Montevideo tiene un gobierno progresista, tiene un gobierno de izquierda, nosotros no vamos a salir a matar a nadie, pero sí necesariamente tenemos que tomar el toro por las guampas con un tema que está complicado", comentó.