Directora de Salud advierte la posibilidad de más casos de gripe este año y recomienda vacunarse; MSP espera por dosis

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) tiene listo todo el sistema de vacunación y aguarda la llegada de las dosis contra la gripe para comenzar la campaña 2026 de inoculación.

La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, indicó que la previsión es que la vacunación se inicie este mes apenas lleguen las dosis, lo que dependerá de un aspecto extrapaís, como el tránsito de las vacunas hasta su arribo al país.

"Todo el sistema de vacunatorios, el sistema de atención y las recomendaciones ya están prontas para que, ni bien lleguen las vacunas, empezamos", reafirmó.

Seguí leyendo El 13 de marzo llegan las vacunas de la gripe y luego comienza la campaña de vacunación

Nozar indicó que la vacuna contra la gripe de este año está adaptada y genera anticuerpos contra los virus que circularon en el hemisferio norte. En particular, se refirió a sus características específicas con una mayor infectividad o sea que se transmite con mayor facilidad. La jerarca advirtió sobre la posibilidad de que se registre más personas infectadas por gripe y así cuadros más graves de la enfermedad. "La clave en esos casos es mayor cobertura vacunal", insistió.

La directora de la Salud reiteró que la vacuna estará disponible para toda la población, pero en ciertos grupos de población se insiste en la vacunación, como niños menores de 5 años, personas con enfermedades inmunodeprimidas, embarazadas, personal de la salud y de residenciales, y adultos mayores.

VRS

Desde Salud Pública, se continúa insistiendo en la importancia de la vacunación contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), principalmente, en embarazadas de entre 32 y 36 semanas, para evitar las complicaciones en los recién nacidos.

Nozar sostuvo que la campaña se inicia en enero y los nacimientos registrados a partir de ahí logran cubrirse en los meses de mayor circulación del VRS. La vacuna previene en los recién nacidos y lactantes los cuadros graves de infecciones por el virus, como bronquiolitis, e ingresos a cuidados moderados e intermedios.

El año pasado, se logró una cobertura del 70% de vacunación y se percibió una "disminución franca" de ingresos de lactantes con cuadros graves. Para 2026, la previsión es superar ese porcentaje y superar el 90% para alcanzar condiciones ideales.