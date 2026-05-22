Un hombre de 66 años murió en la madrugada de este viernes en el balneario Britópolis, en la costa de Colonia, al incendiarse la habitación que ocupaba en un residencial.
Colonia: un hombre de 66 años murió al incendiarse la habitación de un residencial donde vivía
El incendio ocurrió en una pieza del residencial en el balneario Britópolis de Colonia. Intentaron socorrer al hombre pero no pudieron. Bomberos investiga las causas del incendio.
Información del corresponsal de Subrayado en Colonia Willy Ardus indica que el llamado a los bomberos se hizo a las 4:30 de la madrugada.
Al llegar al lugar el incendio se registraba en una habitación al fondo del residencial, construida con un contenedor.
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Bomberos investigan ahora las causas del incendio.
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