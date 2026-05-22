Dos policías de Colonia a la cárcel por intentar rapiñar un local de pagos y colocar artefacto explosivo en una automotora

Dos policías de Colonia fueron condenados en proceso abreviado por la colocación de un artefacto explosivo casero en una automotora y por un intento de rapiña a un local de redes de cobranza ocurrido el mismo día en Rosario, departamento de Colonia.

La Fiscalía informó que ambos fueron condenados como coautores de un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de daño. La pena fue de 16 meses y 15 días de prisión efectiva.

El martes de mañana dos hombres llegaron a una automotora de la radial de Rosario, donde rompieron un ventanal y dejaron un presunto artefacto explosivo casero elaborado con botellas plásticas, combustible, cables y otros elementos.

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Enseguida, los involucrados fueron hasta un local de cobranzas ubicado en el centro de Rosario. Allí amenazaron con un arma de fuego a dos trabajadoras que estaban abriendo el comercio y les exigieron dinero y acceso a la caja fuerte.

Las víctimas resistieron el robo y forcejearon con los delincuentes, quienes terminaron golpeándolas antes de escapar sin llevarse dinero.

Los investigadores analizaron imágenes de varias cámaras de vigilancia. Las filmaciones permitieron determinar que los autores de ambos delitos eran las mismas personas y que habían utilizado las mismas motos y vestimenta.

Horas después, policías identificaron a dos hombres que coincidían con las características registradas en las imágenes. Al intentar interceptarlos, ambos escaparon en moto y uno de ellos fue reconocido como funcionario policial.

Se reunieron varias pruebas, entre ellas las motos utilizadas, filmaciones, declaraciones de testigos y contenido extraído de celulares.

Además, uno de los imputados reconoció su participación y brindó detalles sobre la planificación de los crímenes, incluida la preparación del artefacto colocado en la automotora.

Subrayado había informado este jueves sobre la detención de ambos policías. Uno trabajaba en una dependencia policial y estaba certificado por licencia médica, mientras que el otro era contratado eventual.