Ricardo Arjona en Montevideo: habilitan 10.000 entradas más para el show en el Centenario

Habilitan 10.000 entradas más para el show de Ricardo Arjona en el estadio Centenario .

El músico guatemalteco canta nuevamente ante el público uruguayo el 27 de mayo, y extendieron las localidades en tribunas Amsterdam y Colombes. Están disponibles por red UTS, a 2500 pesos.

Ricardo Arjona inauguró el 30 de enero su gira “Lo que el Seco no dijo” con un concierto sold-out en el Allstate Arena de Chicago. El recorrido lo traerá a Uruguay.

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Este tour es reconocido como "la producción más ambiciosa y espectacular" de toda la trayectoria de Ricardo Arjona.

En el Centenario presentará "una puesta en escena inédita, diseñada especialmente para esta etapa artística", que describe como "teatral y monumental". "Como una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones", comunicó la producción.

Su repertorio abarcará cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta canciones de su más reciente álbum "Seco", Arjona reafirma su lugar como uno de los artistas latinos más convocantes.

Además Arjona anunció que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado al igual que su gira: “Lo que el Seco no dijo” y que será de próximo a lanzamiento.