Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de la primera edición de " Gran Hermano Uruguay " que producirá y estrenará este año Canal 10 .

El reality Gran Hermano es la gran producción que presentará Canal 10 en este año, con la celebración de sus 70 años, que significan siete décadas de la televisión uruguaya.

La versión argentina de GH batió récords de audiencia en Uruguay con tres ediciones de los últimos años. El formato de Gran Hermano (Big Brother) se ha realizado con éxito en más de 70 países desde su creación en 1999.

Eduardo "Colo" Gianarelli es figura de Canal 10 desde 2021, año en el que debutó en la señal con el programa “Dale que va”. Luego se integró como conductor a los ciclos “La Mañana en Casa”, “MasterChef” y “Polémica en el Bar”. Tiene 40 años y trabaja en televisión desde los 12 años.

La producción del programa indicó que "la designación 'Colo' Gianarelli responde a la necesidad de contar con una figura con presencia, solvencia en vivo y capacidad para manejar tensión y emoción en tiempo real". Destacaron "su estilo cercano, su experiencia en transmisiones diarias", y la "firmeza y dinamismo" que "será clave para acompañar una experiencia televisiva que se vivirá minuto a minuto".

El equipo que trabaja en el diseño de la primera versión de GH Uruguay destaca que "el rol del conductor en Gran Hermano no es simplemente un presentador, ya que cumple una función central en la arquitectura del programa y en el desarrollo del juego". Y subraya: "es la voz oficial que comunica las decisiones trascendentales, como nominaciones, sanciones, beneficios y eliminaciones, e interpreta el clima emocional que atraviesa la casa".

"Colo" Gianarelli conducirá las galas en vivo y los debates vinculados al juego. Canal 10 no ha anunciado los integrantes del panel de debate del programa.

En tanto, este lunes 23, Canal 10 prepara una producción especial desde Buenos Aires con móvil en vivo en los estudios de Telefe con el estreno de la versión "Generación Dorada" de Gran Hermano argentino.