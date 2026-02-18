RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANAL 10

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"

Canal 10 realizó el primer anuncio sobre la producción especial que realizará en el año que cumple 70 años.

colo-gran-hermano-uruguay

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de la primera edición de "Gran Hermano Uruguay" que producirá y estrenará este año Canal 10.

El reality Gran Hermano es la gran producción que presentará Canal 10 en este año, con la celebración de sus 70 años, que significan siete décadas de la televisión uruguaya.

La versión argentina de GH batió récords de audiencia en Uruguay con tres ediciones de los últimos años. El formato de Gran Hermano (Big Brother) se ha realizado con éxito en más de 70 países desde su creación en 1999.

un genio y tiene mucha actitud y carisma: primeras opiniones tras la confirmacion de colo gianarelli en gh uruguay
Seguí leyendo

"Un genio" y "tiene mucha actitud y carisma": primeras opiniones tras la confirmación de "Colo" Gianarelli en GH Uruguay

Eduardo "Colo" Gianarelli es figura de Canal 10 desde 2021, año en el que debutó en la señal con el programa “Dale que va”. Luego se integró como conductor a los ciclos “La Mañana en Casa”, “MasterChef” y “Polémica en el Bar”. Tiene 40 años y trabaja en televisión desde los 12 años.

La producción del programa indicó que "la designación 'Colo' Gianarelli responde a la necesidad de contar con una figura con presencia, solvencia en vivo y capacidad para manejar tensión y emoción en tiempo real". Destacaron "su estilo cercano, su experiencia en transmisiones diarias", y la "firmeza y dinamismo" que "será clave para acompañar una experiencia televisiva que se vivirá minuto a minuto".

El equipo que trabaja en el diseño de la primera versión de GH Uruguay destaca que "el rol del conductor en Gran Hermano no es simplemente un presentador, ya que cumple una función central en la arquitectura del programa y en el desarrollo del juego". Y subraya: "es la voz oficial que comunica las decisiones trascendentales, como nominaciones, sanciones, beneficios y eliminaciones, e interpreta el clima emocional que atraviesa la casa".

"Colo" Gianarelli conducirá las galas en vivo y los debates vinculados al juego. Canal 10 no ha anunciado los integrantes del panel de debate del programa.

En tanto, este lunes 23, Canal 10 prepara una producción especial desde Buenos Aires con móvil en vivo en los estudios de Telefe con el estreno de la versión "Generación Dorada" de Gran Hermano argentino.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
MONTEVIDEO

Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
Investigación histórica

Gran despliegue policial en Paso Molino: reconstruyeron el homicidio de Joaquín Klüver en 1972
MALDONADO

Hinchas de Peñarol transfirieron dinero perdido y el club regaló dos camisetas firmadas a la pareja estafada en venta de panchos
fatal

Un muerto y tres heridos en choque frontal en ruta 3 a la altura de Paysandú

Te puede interesar

Eduardo Colo Gianarelli será el conductor de Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"
Colo Gianarelli: Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay video
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY

"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"
Un genio y tiene mucha actitud y carisma: primeras opiniones tras la confirmación de Colo Gianarelli en GH Uruguay video
OPINA LA GENTE

"Un genio" y "tiene mucha actitud y carisma": primeras opiniones tras la confirmación de "Colo" Gianarelli en GH Uruguay

Dejá tu comentario