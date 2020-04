Cofraternidad Carcelaria: la ONG que colabora con las unidades penitenciarias

Los productos son fabricados por ex reclusos en la chacra que pertenece a la ONG y que dirige Wilson Brun. Los ex reclusos comenzaron un proyecto de fabricar productos de limpieza para sustentarse en el lugar donde viven; y de esta forma decidieron extender la producción y colaborar con las cárceles.

La ONG se conformó dentro de la cárcel en el año 1997, y ahora 12 chicos viven y trabajan en la Organización dirigida por Brun y por su esposa. Los chicos llevan a cabo diferentes actividades para poder sustentar el hogar, desde panadería hasta carpintería. A pedido de muchos de los jóvenes, comenzaron a realizar productos de limpieza que también salen a vender puerta a puerta.

Damián estuvo en prisión dos veces, fue adicto y vivió en la calle. Hoy vive en la chacra con su mujer y su hijo de ocho meses. Luego de salir de la cárcel por segunda vez, y ya con su pareja, consiguió un trabajo y es fue a vivir con ella. Sin embargo, comenzó a consumir pasta base y "en tres meses consumiendo pasta base, me había separado y estaba viviendo en la calle". "Acá esta mi familia, las personas que me dieron para adelante, porque muchas veces no tenía ganas de vivir" expresó Damián.

"Hay que dar una mano para que los chicos puedan salir y no vuelvan a recaer, porque las cárceles están superpobladas de muchachos jóvenes" dijo Brun, y concluyó con que la ONG les da a los chicos una familia, "es un lugar familiar".