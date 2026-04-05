Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes en todo el país.

El fenómeno traerá tormentas y lluvias, algunas tormentas puntualmente fuertes con vientos y actividad eléctrica.

"La mañana del martes estará inestable previéndose la formación de un ciclón extratropical sobre el país con tormentas y lluvias. La tarde continuará bajo la influencia del ciclón persistiendo lluvias y tormentas algunas puntualmente fuertes", indicó el meteorólogo.