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TRÁNSITO DESVIADO EN LA ZONA

Un hombre en moto murió tras chocar con un camión de residuos en 18 de Julio y Roxlo

El hombre circulaba en moto por 18 de Julio cuando al llegar al cruce con Roxlo chocó al camión recolector de residuos. Falleció en el lugar. Tránsito desviado en la zona.

Un hombre en moto murió tras chocar con un camión de residuos en 18 de Julio y Roxlo. Foto: María Eugenia Scognamiglio.

Un hombre en moto murió tras chocar con un camión de residuos en 18 de Julio y Roxlo. Foto: María Eugenia Scognamiglio.

Un hombre de 38 años murió este lunes de mañana tras chocar la moto que conducía contra un camión recolector de residuos en el cruce de 18 de Julio y Roxlo, en el Centro de Montevideo.

La moto circulaba por 18 de Julio hacia el oeste (Ciudad Vieja) y el camión cruzaba por Carlos Roxlo.

De acuerdo a la información primaria obtenida con cámaras del Ministerio del Interior en el lugar, el conductor de la moto cruzó con luz roja.

Rocha: encuentran el cuerpo del hombre cuya camioneta apareció incendiada cerca del Chuy. Foto: compartida con Willan Dialluto, corresponsal de Subrayado.
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Este lunes de mañana trabajó en el lugar personal de Policía Científica, por lo que hubo cortes de calle y desvío de tránsito en la zona.

18 de Julio estuvo cortada desde Minas hasta Tacuarembó, y Roxlo hasta Colonia. El accidente ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana.

Fotos: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

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