Vecinos del barrio Casabó advierten por inundaciones y piden a las autoridades la limpieza de una cañada.
Vecinos de Casabó denuncian inundaciones en los temporales; piden a las autoridades limpieza de una cañada
Juan Carlos Blanco, uno de los vecinos, dijo a Subrayado que el agua entra un metro a las viviendas y no tienen manera de poder desagotar.
"Esto viene desde hace años, no es de ahora. Hemos hechos reclamos ante el centro comunal, hemos ido hasta la intendencia y una vez sola tuvimos respuesta en el 2002. Vinieron, limpiaron 2 veces la cañada en ese momento no se inundaba, dejaron de venir y hoy en día nos estamos inundando. Cualquier pequeña lluvia de horas como han sucedido estos últimos días, se nos inundó", dijo Juan Carlos Blanco a Subrayado.
El vecino comentó que el agua entra un metro a las viviendas y no tienen manera de poder desagotar.
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Solicitan la presencia de las autoridades de la intendencia para conocer la problemática de primera mano y buscar soluciones.
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