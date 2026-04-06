Vecinos de Casabó denuncian inundaciones en los temporales; piden a las autoridades limpieza de una cañada

"Esto viene desde hace años, no es de ahora. Hemos hechos reclamos ante el centro comunal, hemos ido hasta la intendencia y una vez sola tuvimos respuesta en el 2002. Vinieron, limpiaron 2 veces la cañada en ese momento no se inundaba, dejaron de venir y hoy en día nos estamos inundando. Cualquier pequeña lluvia de horas como han sucedido estos últimos días, se nos inundó", dijo Juan Carlos Blanco a Subrayado.