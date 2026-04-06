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PLAN DEL MIDES

Orsi se reunió con Civila y Negro por nuevo plan para atender a las personas en la calle, que se presentará este martes

El plan del gobierno se presentará a las 12:30 horas en Torre Ejecutiva, en medio de cuestionamientos a la gestión del Mides que surgen incluso dentro del Frente Amplio.

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El gobierno dará a conocer en las próximas horas un nuevo plan nacional para atender a personas en situación de calle. Presidencia convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para este martes a las 12:30 horas en Torre Ejecutiva para presentar la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

Este lunes al mediodía el presidente Yamandú Orsi recibió a los ministros de Desarrollo Social Gonzalo Civila, y al del Interior Carlos Negro, así como a autoridades de ASSE y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

La reunión fue para definir el plan que se aplicará durante el invierno, en todo el país.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado.
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Este nuevo plan para atender a las personas que viven o duermen en la calle fue el resultado de 40 encuentros realizados en todo el país, en los que participaron más de 2.000 personas.

Se trata de técnicos, académicos y trabajadores de los distintos dispositivos del Mides, así como diversas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos e integrantes de la población afectada.

Este plan se dará a conocer en medio de diferencias dentro del Frente Amplio sobre la gestión del ministro Gonzalo Civila.

Algunos legisladores del oficialismo, como Julieta Sierra (MPP) manifestaron que el Mides es “el punto débil” de la gestión del gobierno.

El dirigente de izquierda Rafael Michelini publicó un comentario en redes sociales sobre las personas que viven en la calle y aseguró que esto “hiere” su “sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda”. Reclamó acciones concretas y urgentes.

Otros legisladores salieron en defensa de la gestión de Civila, especialmente desde su sector político, el Partido Socialista.

Desde el Mides se informó a Subrayado que hubo avances en la atención de las personas en la calle, como el aumento plazas en los centros de atención 24 horas que pasaron de 5.500 a 8.266, 50% más que en 2024, aseguran en el Ministerio

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