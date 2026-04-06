El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó esta mañana un aviso a la población por “tormentas fuertes y precipitaciones abundantes" desde este lunes hasta la mañana del miércoles, con la formación de un ciclón extratropical el martes, que además traerá vientos fuertes y persistentes.
Aviso del Inumet por "tormentas fuertes y posterior formación de un ciclón extratropical"
El Inumet publicó un aviso a la población por tormentas fuertes y lluvias abundantes desde este lunes, y luego un ciclón extratropical que trae, además, vientos fuertes y persistentes.
"Tormentas fuertes y precipitaciones abundantes":
“Desde la tarde de hoy, lunes 06, y hasta la mañana del miércoles 08, se prevén precipitaciones abundantes (puntualmente copiosas) y tormentas fuertes debido al ingreso de una depresión atmosférica desde el norte del territorio, extendiéndose progresivamente a todo el país”, dice el informe oficial.
Rige advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte del país
Los acumulados de lluvia más significativos se esperan:
“Hoy, lunes 6, en el norte del país, entre 60 y 90 mm en 24 horas, y puntualmente superiores. Desde la madrugada del martes 7 y hasta la mañana del miércoles 8, en el noreste, centro-sur y este, con valores entre 60 y 100 mm en 24 horas, y puntualmente superiores”, detalla el Inumet.
"Vientos fuertes y persistentes desde la noche del martes 07 y durante el miércoles 08”:
Además, “el martes 7 se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio generando vientos sostenidos del sector sur, con valores entre 40 y 60 km/h y rachas de entre 60 y 90 km/h, ocasionalmente superiores. Las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este”, dice Meteorología.
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