La Policía halló este lunes el cuerpo del hombre de 57 años que era buscado en Rocha, luego de que su hija denunciara su ausencia en los últimos días, cerca del Chuy.
Rocha: encuentran el cuerpo del hombre cuya camioneta apareció incendiada cerca del Chuy
El hombre era buscado por la Policía después que su hija denunció su ausencia. Ya habían encontrado la camioneta incendiada.
Primero fue encontrada la camioneta del hombre incendiada, cerca del establecimiento donde trabajaba, en el kilómetro 333 de la ruta 9.
Ahora, tras la intensa búsqueda de la Policía local, hallaron el cuerpo del hombre, y de acuerdo a la información primaria que obtuvo el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, tenía varios impactos de bala.
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Los investigadores y efectivos de Policía Científica trabajan ahora para conocer las circunstancias de lo ocurrido y buscar a los responsables.
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