"El Parque Rodó es tierra de nadie": vecinos denuncian situaciones de violencia e inseguridad y se reúnen con autoridades

Vecinos de la zona de Parque Rodó se reunieron con autoridades tras los hechos de inseguridad que vienen denunciando.

"La situación es de una creciente violencia y nivel de delincuencia en el barrio que lo venimos notando más que otros años, llegó al extremo de armas de fuego y balaceras el pasado 31, que fue ahí, para nosotros fue un extremo de peligrosidad (...) el Parque Rodó es tierra de nadie", comentó una de las entrevistadas.

Los vecinos aseguran que el lugar está oscuro, que no hay luz, además, pusieron sobre la mesa la situación de los alumnos del Liceo 5 que pasan por el lugar.

"Hay hurtos y uso de armas blancas todo el tiempo. Hay personas que salen dañadas por eso y lo que planteamos también, con la periferia, es el poco control que hay en las ferias vecinales y se vuelve la parte periférica de la feria una situación de consumo en la calle, de comportamientos inaceptables de convivencia", agregó.

Otra de las entrevistadas indicó que vieron a unas personas teniendo relaciones sexuales al lado de un contenedor, "ya hay extremos de convivencia que no se pueden pasar".

Además, destacaron la presencia de campamentos: "Es baño. dormitorio, cocina, fuego. El Pabellón de la Música es uno que está tomado, directamente no se puede acceder y también tenemos campamentos en nuestras puertas. Hay vecinos que tienen que llamar a la Policía para salir (...) directamente los días de feria acampan en nuestras puertas de casa, consumen, están con perros y se arma una situación de violencia".

Los vecinos pidieron a las autoridades más control, más patrullaje y manejaron la posibilidad de contratar un servicio 222 en el parque y alrededores.