La Justicia condenó este martes a un adolescente que escribió una amenaza de tiroteo en el baño de un centro de educativo en Montevideo.
"Mañana tiroteo": condenan a un adolescente por amenazas en un centro educativo en Montevideo
El adolescente escribió una amenaza en el baño de un centro educativo. Fue condenado con libertad asistida.
El menor deberá cumplir una medida socioeducativa de libertad asistida, sin privación de libertad. El seguimiento del caso está a cargo del Inisa.
Al adolescente se le tipificó un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales, por haber realizado inscripciones intimidatorias. “Mañana tiroteo”, había escrito.
La investigación fue liderada por la Fiscalía de Adolescentes de 3.° turno.
Otro caso
Un adolescente de 15 años fue condenado el viernes pasado luego de haber amenazado en la UTU de Colón en Montevideo. En ese caso, llamó al centro educativo indicando que había colocado una bomba en el baño.
El menor fue identificado y llevado ante la Justicia, donde resultó condenado a seis meses de libertad asistida por una infracción grave de violencia privada.
