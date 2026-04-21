Libertad asistida

"Mañana tiroteo": condenan a un adolescente por amenazas en un centro educativo en Montevideo

El adolescente escribió una amenaza en el baño de un centro educativo. Fue condenado con libertad asistida.

La Justicia condenó este martes a un adolescente que escribió una amenaza de tiroteo en el baño de un centro de educativo en Montevideo.

El menor deberá cumplir una medida socioeducativa de libertad asistida, sin privación de libertad. El seguimiento del caso está a cargo del Inisa.

Al adolescente se le tipificó un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales, por haber realizado inscripciones intimidatorias. “Mañana tiroteo”, había escrito.

Un hombre fue enviado la cárcel por 23 años tras matar a tiros a una mujer en Maldonado Nuevo

La investigación fue liderada por la Fiscalía de Adolescentes de 3.° turno.

Otro caso

Un adolescente de 15 años fue condenado el viernes pasado luego de haber amenazado en la UTU de Colón en Montevideo. En ese caso, llamó al centro educativo indicando que había colocado una bomba en el baño.

El menor fue identificado y llevado ante la Justicia, donde resultó condenado a seis meses de libertad asistida por una infracción grave de violencia privada.

Lo más visto

pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto
SITUACIÓN DE CALLE

Murió un hombre dentro de un refugio del Mides que había dicho ser víctima de agresión en la calle
CANELONES

Padres detienen a un adolescente armado en la puerta del liceo de Barros Blancos
Política

"Diálogo Social" terminó reuniones con acuerdo del gobierno y PIT-CNT

Te puede interesar

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
Policiales

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
A partir de mañana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas, dijo Caggiani sobre amenazas en liceos video
PRESIDENTE DEL CODICEN

"A partir de mañana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas", dijo Caggiani sobre amenazas en liceos
Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés
ECONOMÍA

Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés

