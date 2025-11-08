Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia durante un operativo de control de vehicular en ruta 1 en el ingreso a la ciudad de Colonia del Sacramento.
Cinco detenidos en Colonia durante operativo de control vehicular; llevaban cocaína y pasta base ocultas en medias
Los cuatro hombres y una mujer fueron interceptados por la Brigada Departamental Antidrogas en el ingreso a la capital departamental. Están a disposición de la Fiscalía.
Tras interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes, los efectivos procedieron a su revisión encontraron dos medias, una con una sustancia blanca y otra con una sustancia amarillenta. Las pruebas de campo determinaron que se trataba de 400 gramos de cocaína y 200 gramos de pasta base.
Las cinco personas están a disposición de la Fiscalía departamental de turno.
