A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Cinco detenidos en Colonia durante operativo de control vehicular; llevaban cocaína y pasta base ocultas en medias

Los cuatro hombres y una mujer fueron interceptados por la Brigada Departamental Antidrogas en el ingreso a la capital departamental. Están a disposición de la Fiscalía.

droga-oculta-medias-colonia

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia durante un operativo de control de vehicular en ruta 1 en el ingreso a la ciudad de Colonia del Sacramento.

Tras interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes, los efectivos procedieron a su revisión encontraron dos medias, una con una sustancia blanca y otra con una sustancia amarillenta. Las pruebas de campo determinaron que se trataba de 400 gramos de cocaína y 200 gramos de pasta base.

Las cinco personas están a disposición de la Fiscalía departamental de turno.

investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que aparecio a la altura de la playa del gas
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas

video
