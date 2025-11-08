Cinco detenidos en Colonia durante operativo de control vehicular; llevaban cocaína y pasta base ocultas en medias

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia durante un operativo de control de vehicular en ruta 1 en el ingreso a la ciudad de Colonia del Sacramento.

Tras interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes, los efectivos procedieron a su revisión encontraron dos medias, una con una sustancia blanca y otra con una sustancia amarillenta. Las pruebas de campo determinaron que se trataba de 400 gramos de cocaína y 200 gramos de pasta base.

Las cinco personas están a disposición de la Fiscalía departamental de turno.

Temas de la nota detenidos

cocaína

pasta base

Colonia