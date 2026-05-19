Cinco años de cárcel para un docente que abusó de una alumna cuando tenía entre 9 y 13 años

Un exdocente de informática fue condenado a cumplir cinco años de cárcel por abusar sexualmente de una alumna en un colegio de la ciudad de Maldonado. La denuncia fue presentada en 2023 por la adolescente, quien sufrió los abusos entre 2016 y 2019, cuando tenía entre 9 y 13 años.

De acuerdo con la acusación, el hombre aprovechaba los recreos para quedarse a solas con la víctima en el salón, o cometía los delitos en un lugar donde no había cámaras de vigilancia.

En agosto de 2025, el Juzgado de Violencia Doméstica y Sexual de 1.° turno de San Carlos absolvió al imputado, pero el Tribunal de Apelaciones de 2.° turno confirmó la condena por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado.

El Juzgado, en primera instancia, había argumentado inconsistencias en el relato de la estudiante porque —afirmó— durante tres años nadie en el colegio se había dado cuenta de los abusos. Apelaciones evaluó ese trabajo como incorrecto y alegó que faltó perspectiva de género.

Ahora la sentencia puede ser recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia.