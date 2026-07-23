Choque entre una camioneta y una moto dejó a un hombre muerto en Punta del Este

Un hombre de 34 años murió en un choque entre su moto y una camioneta en Punta del Este.

El siniestro fatal ocurrió en la intersección de Francia y Naciones Unidas, sobre las 16:28 de este jueves, informó la Jefatura de Maldonado.

La camioneta era conducida por una mujer de 59 años que resultó ilesa. El motociclista fue asistido por personal médico, pero se constató su muerte en el lugar.

Investigan las circunstancias del siniestro.

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